На сцене сказочный домик в нём дружно жывуть собака мушка кошка пушынка петушок п??тя и енот тишка . Летом я жыву в деревне там большой огород меня встеречают пёс барбос кот барсик и корова ночка
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На сцене сказочный домик в нём дружно жывуть собака мушка кошка пушынка петушок п??тя и енот тишка . Летом я жыву в деревне там большой огород меня встеречают пёс барбос кот барсик и корова ночка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сцене сказочный домик в нём дружно живут собака, мошка, кошка Пушинка, петушок Петя и енот Тишка. Летом я живу в деревне там большой огород меня встречают пёс Барбос, кот Барсик и корова Ночка.
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