На сцене сказочный домик в нём дружно жывуть собака мушка кошка пушынка петушок п??тя и енот тишка . Летом я жыву в деревне там большой огород меня встеречают пёс барбос кот барсик и корова ночка

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На сцене сказочный домик в нём дружно жывуть собака мушка кошка пушынка петушок п??тя и енот тишка . Летом я жыву в деревне там большой огород меня встеречают пёс барбос кот барсик и корова ночка

Автор: Гость