На своём дачном участке бабушка пропалывает сорняки до их цветения. Почему? А) Чт??бы избежать появление семян у сорняков. б) Цветы сорняков мешают опылению культурных растений. в) У сорняков некрасивые цветы. Помогите очен...
Обществознание
На своём дачном участке бабушка пропалывает сорняки до их цветения. Почему? А) Чт??бы избежать появление семян у сорняков. б) Цветы сорняков мешают опылению культурных растений. в) У сорняков некрасивые цветы. Помогите очень срочно.
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