На своём дачном участке бабушка пропалывает сорняки до их цветения. Почему? А) Чт??бы избежать появление семян у сорняков. б) Цветы сорняков мешают опылению культурных растений. в) У сорняков некрасивые цветы. Помогите очен...

Обществознание

На своём дачном участке бабушка пропалывает сорняки до их цветения. Почему? А) Чт??бы избежать появление семян у сорняков. б) Цветы сорняков мешают опылению культурных растений. в) У сорняков некрасивые цветы. Помогите очень срочно.

Автор: Гость