На своём приусадебном участке семья вырастила 56 кг огурцов,а перца -в 8 раз меньше,??ем огурцов.На сколько кг перца было меньше чем огурцов Как решить эту задачу?
Математика
На своём приусадебном участке семья вырастила 56 кг огурцов,а перца -в 8 раз меньше,??ем огурцов.На сколько кг перца было меньше чем огурцов Как решить эту задачу?
Ответ(ы):
Гость:
56:8=7 перцы56-7=49 разница
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