На своём приусадебном участке семья вырастила 56 кг огурцов,а перца -в 8 раз меньше,??ем огурцов.На сколько кг перца было меньше чем огурцов Как решить эту задачу?

Математика

На своём приусадебном участке семья вырастила 56 кг огурцов,а перца -в 8 раз меньше,??ем огурцов.На сколько кг перца было меньше чем огурцов Как решить эту задачу?

Автор: Гость