На своем приусадебном участке семья вырастила 56 килограммов огурцов , а перца в 8 раз меньше , чем огурцов . На сколько килограммов перца было меньше чем огурцов .

Математика

На своем приусадебном участке семья вырастила 56 килограммов огурцов , а перца в 8 раз меньше , чем огурцов . На сколько килограммов перца было меньше чем огурцов .

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