На своем приусадебном участке семья вырастила 56 килограммов огурцов , а перца в 8 раз меньше , чем огурцов . На сколько килограммов перца было меньше чем огурцов .
Математика
На своем приусадебном участке семья вырастила 56 килограммов огурцов , а перца в 8 раз меньше , чем огурцов . На сколько килограммов перца было меньше чем огурцов .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 56:8=7(кг) -перца 2)56-7=49(кг) -разница,
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