На своем приусадебном участке семья вырастила 56 килограммов огурцов и перца в 8 раз меньше чем огурцов на сколько килограммов перца было меньше чем огурцов

Математика

На своем приусадебном участке семья вырастила 56 килограммов огурцов и перца в 8 раз меньше чем огурцов на сколько килограммов перца было меньше чем огурцов

Автор: Гость