На своем приусадебном участке семья вырастила 56 килограммов огурцов и перца в 8 раз меньше чем огурцов на сколько килограммов перца было меньше чем огурцов
Математика
На своем приусадебном участке семья вырастила 56 килограммов огурцов и перца в 8 раз меньше чем огурцов на сколько килограммов перца было меньше чем огурцов
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1)56:8=7(кг) Ответ: на 7 кг
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