На свои деньги я могу купить 6 батареек для фонарика или один фонарик. Фонарик вместе с батарейкой стоит 1 рубль 19 копеек. Я купил фонарик. Сколько он стоит?
Математика
На свои деньги я могу купить 6 батареек для фонарика или один фонарик. Фонарик вместе с батарейкой стоит 1 рубль 19 копеек. Я купил фонарик. Сколько он стоит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фонарик стоит 1р.2копейки 1 батарейка стоит-17копеек методом подбора 6б.=1ф. 1ф.+1б.=1р.19к 17*6=1р.2к.+17=1р.19к.
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