На свои деньги я могу купить 6 батареек для фонарика или один фонарик. Фонарик вместе с батарейкой стоит 1 рубль 19 копеек. Я купил фонарик. Сколько он стоит?

Математика

На свои деньги я могу купить 6 батареек для фонарика или один фонарик. Фонарик вместе с батарейкой стоит 1 рубль 19 копеек. Я купил фонарик. Сколько он стоит?

Автор: Гость