На танцплощадке собрались n юношей и n девушек. Сколькими способами они могут разб??ться на пары для участия в очередном танце?

Математика

На танцплощадке собрались n юношей и n девушек. Сколькими способами они могут разб??ться на пары для участия в очередном танце?

Автор: Гость