На танцплощадке собрались n юношей и n девушек. Сколькими способами они могут разб??ться на пары для участия в очередном танце?
Математика
На танцплощадке собрались n юношей и n девушек. Сколькими способами они могут разб??ться на пары для участия в очередном танце?
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