На тело массой 51 кг действуют две силы,равные по 15 Н каждая , направленные под угло?? 90 градусов. с каким ускорением движется тело ?

Физика
На тело массой 51 кг действуют две силы,равные по 15 Н каждая , направленные под угло?? 90 градусов. с каким ускорением движется тело ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз угол 90 то результирующую силу найдем по теореме Пифагора F²=15²+15²   F=21.21 Н Ускорение из 2 закона Ньютона  а=F/m    a=21.21/51  a=0.42 м/с
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