На тело массой 51 кг действуют две силы,равные по 15 Н каждая , направленные под угло?? 90 градусов. с каким ускорением движется тело ?
Физика
На тело массой 51 кг действуют две силы,равные по 15 Н каждая , направленные под угло?? 90 градусов. с каким ускорением движется тело ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз угол 90 то результирующую силу найдем по теореме Пифагора F²=15²+15² F=21.21 Н Ускорение из 2 закона Ньютона а=F/m a=21.21/51 a=0.42 м/с
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