На тело массой 51 кг действуют две силы,равные по 15 Н каждая , направленные под угло?? 90 градусов. с каким ускорением движется тело ?

Физика

На тело массой 51 кг действуют две силы,равные по 15 Н каждая , направленные под угло?? 90 градусов. с каким ускорением движется тело ?

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