На теплоходе 120 мест.Во время поездки пассажирами было занято 2/5 всех мест.Сколько свободных мест оказалось на теплоходе?

Математика

На теплоходе 120 мест.Во время поездки пассажирами было занято 2/5 всех мест.Сколько свободных мест оказалось на теплоходе?

Автор: Гость