На теплоходе 120 мест.Во время поездки пассажирами было занято 2/5 всех мест.Сколько свободных мест оказалось на теплоходе?
Математика
На теплоходе 120 мест.Во время поездки пассажирами было занято 2/5 всех мест.Сколько свободных мест оказалось на теплоходе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 120 мест 2/5-занятые места 120*2/5=240/5=48 мест было занято 120-48=72 свободных мест
Гость:
Составим выражение для количества свободных мест и вычислим его значение: 120*(1 - 2/5) = 120*3/5 = 72 Ответ: 72.
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