На точечное тело массой 0,1кг действуют вдоль одной оси три силы, модули которых ра??ны 1Н, 2Н и 4Н. известно, что модуль ускорения тела относительно инерциальной системы отсчета равен 10 м/с^2. 1) Нарисуйте возможные направле...

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Посчитаем суммарную силу, действующую на тело F=ma = 0.1*10=1 Н или F=-0.1*10=-1 н возможные направления сил - по оси 4н и против направления оси 1н и 2 н всего 3н или против оси 4н и по оси 1+2=3 н. четвертая сила равна в первом случае -1н то есть против оси 1 н во втором случае 1н добавить по оси. В этих случаях сумма сил равна 0 и тело покоится или движется с постоянной скоростью.