На трех автобусах везли детей на экскурсии в Брестскую крепость в первом автобусе ехало в 40 детей во втором в два раза меньше чем в первом а в третьем на 10 детей меньше чем в первом и во втором автобусе сколько дет...

На трех автобусах везли детей на экскурсии в Брестскую крепость в первом автобусе ехало в 40 детей во втором в два раза меньше чем в первом а в третьем на 10 детей меньше чем в первом и во втором автобусе сколько детей ехала в третьем автобусе