На трёх полках стоят книги. На первой на 1010 меньше, чем на двух других вместе, а на второй — на 1414 книг меньше, чем на первой и третьей вместе. Сколько книг на третьей пол ке?

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На трёх полках стоят книги. На первой на 1010 меньше, чем на двух других вместе, а на второй — на 1414 книг меньше, чем на первой и третьей вместе. Сколько книг на третьей пол ке?

Автор: Гость