на трех полках стоят книги.на первой полке 1/4 всех книг.на второй полке 40% всех книг,а на третей полке 28 книг.сколько книг стоят на трех полках?

На трех полках стоят книги. на первой 1/4 всех книг, на второй полке 40% всех книг, а на третьей полке 28 книг. Сколько книг стоят на трех полках?1/4 всех книг это 25%, значит на третьей полке стоит 100%-40%-25%=35%28книг-35% нужно узнать сколько книг-один процент и умножить на 100% для этого делим на 35 умножаем на 100 или делим на 0,3528/0,35=80 книг 1 - 14Х2 - 0.4Х3 - 28X = 14X + 0.4X + 28X - 14X - 0,4X = 28X(1 - 14 - 0,4) = 28720X = 28X = 80 ОТВЕТ: 80 книг