На трех полках 152 книги.На второй полке в 3 раза больше книг,чем на первой , а на третей полке на книги меньше , чем на второй. Сколько книг на третей полке
Математика
На трех полках 152 книги.На второй полке в 3 раза больше книг,чем на первой , а на третей полке на книги меньше , чем на второй. Сколько книг на третей полке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая полка 22 книги Вторая полка 66 книг Третья полка 64 книги Ответ 64 книги на третьей полке.
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