На трех полках 152 книги.На второй полке в 3 раза больше книг,чем на первой , а на третей полке на книги меньше , чем на второй. Сколько книг на третей полке

Математика

На трех полках 152 книги.На второй полке в 3 раза больше книг,чем на первой , а на третей полке на книги меньше , чем на второй. Сколько книг на третей полке

Автор: Гость