На трех полках 44 книги расположили так, что на верхней полке книг вдвое больше,чем на нижней, а на средней полке книг в четыре раза больше, чем на верхней. Сколько книг на каждой полке? Решить без х.

Математика

На трех полках 44 книги расположили так, что на верхней полке книг вдвое больше,чем на нижней, а на средней полке книг в четыре раза больше, чем на верхней. Сколько книг на каждой полке? Решить без х.

Автор: Гость