На трёх полках 44 книги расположили так,стона верхней полке книг вдвое больше ,чем ??а нижней , а на средней полке книг в 4 раза больше,чем на верхней .сколько книг на каждой полке
Математика
На трёх полках 44 книги расположили так,стона верхней полке книг вдвое больше ,чем ??а нижней , а на средней полке книг в 4 раза больше,чем на верхней .сколько книг на каждой полке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+2x+8x=44 11x=44 x=44:11 x=4 На нижней 4 книги 2x=8 На верхней 8 книг 8x=32 На средней 32 книги
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