На трёх полках 44 книги расположили так,стона верхней полке книг вдвое больше ,чем ??а нижней , а на средней полке книг в 4 раза больше,чем на верхней .сколько книг на каждой полке

Математика

На трёх полках 44 книги расположили так,стона верхней полке книг вдвое больше ,чем ??а нижней , а на средней полке книг в 4 раза больше,чем на верхней .сколько книг на каждой полке

Автор: Гость