На турбазе 83 туриста были размещены в 25 домиках и палатках . В каждом домике разместились по 5 туристов , а в каждой палатке по 2 туриста. Сколько домиков и палаток на турбазе? Составим систему уравнений
Алгебра
На турбазе 83 туриста были размещены в 25 домиках и палатках . В каждом домике разместились по 5 туристов , а в каждой палатке по 2 туриста. Сколько домиков и палаток на турбазе? Составим систему уравнений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть n это количество домиков, а m - это количество палаток. Тогда по условию: n+m=25, n*5 + m*2 = 83.
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