На турбазе 83 туриста были размещены в 25 домиках и палатках . В каждом домике разместились по 5 туристов , а в каждой палатке по 2 туриста. Сколько домиков и палаток на турбазе? Составим систему уравнений

Алгебра

На турбазе 83 туриста были размещены в 25 домиках и палатках . В каждом домике разместились по 5 туристов , а в каждой палатке по 2 туриста. Сколько домиков и палаток на турбазе? Составим систему уравнений

Автор: Гость