На участке прямоугольной формы построили дом и две одинаковые квадратные хозяйственные постройки. Посмотри на рисунок и найди площадь незастроенного участка земли.

Математика

На участке прямоугольной формы построили дом и две одинаковые квадратные хозяйственные постройки. Посмотри на рисунок и найди площадь незастроенного участка земли.

Автор: Гость