На участке прямоугольной формы построили дом и две одинаковые квадратные хозяйственные постройки. Посмотри на рисунок и найди площадь незастроенного участка земли.
Математика
На участке прямоугольной формы построили дом и две одинаковые квадратные хозяйственные постройки. Посмотри на рисунок и найди площадь незастроенного участка земли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*2+20*2=100 12*2+10*2=44 4*4+4*4=32 32+44=76 100-76=24см2 ответ: 24см2
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