На уроке алгебры присутствовали все ученики класса. Однако на следующий день на контрольную работу явилось от 95.7% до 96.6% количества учеников класс а. Какие наименьшее число учащихся может быть в этом классе?

Другими словами на контрольную не пришло: От 34/1000 до 43/1000 человек от всего класса.Для каждого отношения наименьшим числом людей будет знаменатель после приведения дроби к несократимой,тк число людей целое. Таким образом среди дробей с числителями от 34 до 43 ,и знаменателем 1000 нужно выбрать такую которая после полного сокращения .Будет иметь наименьший знаменатель. Число 1000 имеет наибольший делитель менее 43 :40.Таким образом наименьшее число человек в классе равно:1000/40=25 Ответ:25