На уроке математики ребята выполнили самостоятельную работу, которая длилась 15 м??нут . Какую часть урока составляет самостоятельная работа?
Математика
На уроке математики ребята выполнили самостоятельную работу, которая длилась 15 м??нут . Какую часть урока составляет самостоятельная работа?
Ответ(ы):
Гость:
Представим что урок длиттся 45 минут. 15:45=15/45 Я знаю понять сложно но можно!
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