На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 м/с. На какое расстояние можно уехать за 1,5 ч? Запишите задачу по столбикам. Как должно быть))) пожалуйста))))

Физика
На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 м/с. На какое расстояние можно уехать за 1,5 ч? Запишите задачу по столбикам. Как должно быть))) пожалуйста))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непонятно, что знвачит по стольикам, норешение такое S1=1.5*3600=5400m  путь пройденый за час S2=1.5*1800=2700m  путь пройденый за 0.5 часа в суме=8100м
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