На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 м/с. На какое расстояние можно уехать за 1,5 ч? Запишите задачу по столбикам. Как должно быть))) пожалуйста))))

Физика

На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 м/с. На какое расстояние можно уехать за 1,5 ч? Запишите задачу по столбикам. Как должно быть))) пожалуйста))))

Автор: Гость