На верхней полке было х книг, что вдвое меньше, чем на нижней. После того как 10 книг переставили с нижней полки на верхнюю, книг на полках оказалось поровну. сколько книг был о на каждой полке?
На верхней полке было х книг, что вдвое меньше, чем на нижней. После того как 10 книг переставили с нижней полки на верхнюю, книг на полках оказалось поровну. сколько книг был о на каждой полке?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть х-верхняя полка,тогда нижняя 2х,тк там больше составим уравнение 2х-10=х+10 2х-х=10+10 х=20(на верхней) 2х=40(на нижней)