На вешалке в гардеробе висят шляпы,береты и шапки.шляп-8.Их на 3 больше ,чем беретов,и на 3 меньше,чем шапок.Сколько беретов?Сколько шапок?Сколько головных уборов на вешалке?
Математика
На вешалке в гардеробе висят шляпы,береты и шапки.шляп-8.Их на 3 больше ,чем беретов,и на 3 меньше,чем шапок.Сколько беретов?Сколько шапок?Сколько головных уборов на вешалке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беретов= 8-3 =5 шапок= 8+3=11 шляп= 8
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