На вешалке в гардеробе висят шляпы,береты и шапки.шляп-8.Их на 3 больше ,чем беретов,и на 3 меньше,чем шапок.Сколько беретов?Сколько шапок?Сколько головных уборов на вешалке?

Математика

На вешалке в гардеробе висят шляпы,береты и шапки.шляп-8.Их на 3 больше ,чем беретов,и на 3 меньше,чем шапок.Сколько беретов?Сколько шапок?Сколько головных уборов на вешалке?

Автор: Гость