На відрізку АВ завдожки 36см обрано точку К.Визначте довжини відрізків АК і ВК,якщо АК:ВК=4:5
Геометрия
На відрізку АВ завдожки 36см обрано точку К.Визначте довжини відрізків АК і ВК,якщо АК:ВК=4:5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай х коеффіціент пропорциональності, АК=4х, а ВК=5х складемо рівняння: 4х+5х=36 9х=36 х=4 АК=4х4=16 ВК=5х4=20
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