На витрине магазина лежало 48 аудиокассет. Видеокассет было на 16 меньше, чем аудиокассет, а компакт дисков – в 4 раза больше, чем видеокассет. Каково количество всех товаров на витрине?

Математика

На витрине магазина лежало 48 аудиокассет. Видеокассет было на 16 меньше, чем аудиокассет, а компакт дисков – в 4 раза больше, чем видеокассет. Каково количество всех товаров на витрине?

Автор: Гость