На витрине магазина лежало 48 аудиокассет. Видеокассет было на 16 меньше, чем аудиокассет, а компакт дисков – в 4 раза больше, чем видеокассет. Каково количество всех товаров на витрине?
Математика
На витрине магазина лежало 48 аудиокассет. Видеокассет было на 16 меньше, чем аудиокассет, а компакт дисков – в 4 раза больше, чем видеокассет. Каково количество всех товаров на витрине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48-16 =32 (шт) видеокассет 32*4=128(шт) компакт дисков 48+32+128 =208 (шт) товаров. Ответ: 208 шт.
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