На витрине магазина лежало 48 аудиокассет. Видеокассет было на 16 меньше, чем аудиокассет, а компакт дисков – в 4 раза больше, чем видеокассет. Каково количество всех товаров на витрине?

Математика
На витрине магазина лежало 48 аудиокассет. Видеокассет было на 16 меньше, чем аудиокассет, а компакт дисков – в 4 раза больше, чем видеокассет. Каково количество всех товаров на витрине?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48-16 =32 (шт) видеокассет  32*4=128(шт) компакт дисков  48+32+128 =208 (шт) товаров.  Ответ: 208 шт. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите написать эссе пожалуйста. Хочу ли я жить в русском серебряном веке? Почему?
Ответить
Биология
Установіть відповідність між структурами та рівнями організації живої матерії:А)Листяний ліс,Б)Конвалія травнева,В)Листок,Г)Хлорофіл 1) молекуляр...
Ответить
Физика
Что такое кристализация
Ответить
Химия
Укажите правельный ответ натрий фтор калий бром гелий аргон неон A преобладают г??логены B преобладают инертные газы C преобладают лужные мет...
Ответить
Українська мова
Допоможіть мені нема чимось занятися но на компюторі неможна і на телікі і на ноутом і за планшетом шо робити?
Ответить