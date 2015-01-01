На входе в здание установили турникет с табло. Каждый раз, когда я вхожу в здание, число на табло увеличивается на 2, а когда выхожу на 1. Сейчас на табло 2015. Где - снаружи или внутри здания я был, когда на табло была еденица?

Математика

На входе в здание установили турникет с табло. Каждый раз, когда я вхожу в здание, число на табло увеличивается на 2, а когда выхожу на 1. Сейчас на табло 2015. Где - снаружи или внутри здания я был, когда на табло была еденица?

Автор: Гость