На вопрос, сколько весит рыба, рыбак ответил: " Хвост весит 150 г. , голова - столько, с??олько хвост и половина туловище, а туловище - сколько голова и хвост вместе " . Сколько весит рыба?

Математика
На вопрос, сколько весит рыба, рыбак ответил: " Хвост весит 150 г. , голова - столько, с??олько хвост и половина туловище, а туловище - сколько голова и хвост вместе " . Сколько весит рыба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г-голова Т-туловище 150-хвост Г=150+Т:2 Т=Г+150 Г=150+(Г+150):2 2Г=300+Г+150 Г=450 (гр) - голова 450+150 = 600 - туловище 600+150+450= 1200 (г) -весит вся рыба Ответ: 1200 г   или 1 кг 200 г
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