На вопрос, сколько весит рыба, рыбак ответил: " Хвост весит 150 г. , голова - столько, с??олько хвост и половина туловище, а туловище - сколько голова и хвост вместе " . Сколько весит рыба?
Математика
На вопрос, сколько весит рыба, рыбак ответил: " Хвост весит 150 г. , голова - столько, с??олько хвост и половина туловище, а туловище - сколько голова и хвост вместе " . Сколько весит рыба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г-голова Т-туловище 150-хвост Г=150+Т:2 Т=Г+150 Г=150+(Г+150):2 2Г=300+Г+150 Г=450 (гр) - голова 450+150 = 600 - туловище 600+150+450= 1200 (г) -весит вся рыба Ответ: 1200 г или 1 кг 200 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Английский язык
Те девочки умеют петь. Его родители на работе в субботу. Я боюсь собак. У меня есть щенок. Наши соседи дома днём. Переведите на англиский...
Математика