На вопрос, сколько весит рыба, рыбак ответил: " Хвост весит 150 г. , голова - столько, с??олько хвост и половина туловище, а туловище - сколько голова и хвост вместе " . Сколько весит рыба?

Математика

На вопрос, сколько весит рыба, рыбак ответил: " Хвост весит 150 г. , голова - столько, с??олько хвост и половина туловище, а туловище - сколько голова и хвост вместе " . Сколько весит рыба?

Автор: Гость