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На время что то прекратив мы обьявляем в_____в
На время что то прекратив мы обьявляем в_____в
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А обязательно первая "в", вы уверены? Если нет, и вы ошиблись, слово перерыв.
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