На время что то прекратив мы обьявляем в_____в

На время что то прекратив мы обьявляем в_____в

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А обязательно первая "в", вы уверены? Если нет, и вы ошиблись, слово перерыв.
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