На все лады звенят жаворонки, дрозды, соловьи.Синтаксический разбор предложения.К каждому члену предложения задать вопрос.
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На все лады звенят жаворонки, дрозды, соловьи.Синтаксический разбор предложения.К каждому члену предложения задать вопрос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом предложении говорится о жаворонках , дроздах и соловьях , подчеркиваем одной чертой , вопрос (кто ? ) - жаворонки , дрозды , соловьи . О них говорится что они звенят , подчеркиваем двумя чертами , вопрос (что делают ? ) - звенят.
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