На все лады звенят жаворонки, дрозды, соловьи.Синтаксический разбор предложения.К каждому члену предложения задать вопрос.

Русский язык
На все лады звенят жаворонки, дрозды, соловьи.Синтаксический разбор предложения.К каждому члену предложения задать вопрос.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом предложении говорится о жаворонках , дроздах и соловьях , подчеркиваем одной чертой , вопрос (кто ? ) - жаворонки , дрозды , соловьи . О них говорится что они звенят , подчеркиваем двумя чертами , вопрос (что делают ? ) - звенят.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сочинение 5 класс по английскому языку на тему Моя коллекция монет с переводом на ??усский язык
Ответить
Математика
Упростить выражения : 1) d – 32 - 56 = 2) m -18 – 22 = 3) b + 45 – 14 = 4) 46 – a + 42 = 5) 33 + 27 – c = 6) x – 16 + 24 = 7) y + 32...
Ответить
Физика
Траектория движения колеса велосипеда относительно Земли будет а)прямая линия б)кривая линия
Ответить
Литература
Короткое сочинение на тему как я помогаю дома
Ответить
Русский язык
Укажите, к какой части речи относится каждое из отмеченных слов: Хороший портрет не тот (1), что похож (2) на модель, а тот, что совершенно (3) н...
Ответить