На все лады звенят жаворонки, дрозды, соловьи.Синтаксический разбор предложения.К каждому члену предложения задать вопрос.

Гость: Гость:

В этом предложении говорится о жаворонках , дроздах и соловьях , подчеркиваем одной чертой , вопрос (кто ? ) - жаворонки , дрозды , соловьи . О них говорится что они звенят , подчеркиваем двумя чертами , вопрос (что делают ? ) - звенят.