На вступительном экзамене по математике 20% поступавших решили все задачи верно, 150 человек решили задачи с ошибками, а число не решивших вовсе относ ится к числу решивших все задачи верно как 2:1.Сколько человек все...
На вступительном экзамене по математике 20% поступавших решили все задачи верно, 150 человек решили задачи с ошибками, а число не решивших вовсе относ ится к числу решивших все задачи верно как 2:1.Сколько человек всего сдавали экзамен?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
х - все сдававшие экзамен 0,2х - решили все задачи верно 2·0,2х = 0,4х - не решили ни одной задачи 150 - решили задачи с ошибками х = 0,2х + 0,4х + 150 0,4х = 150 х = 375 Ответ: сдавали экзамен 375 человек