На ввод даются числа через пробел в порядке невозрастания. Если числа одинаковы, то записать их в одну строку. Если нет, то записать на следующей. Последовательность чисел зак анчивается нулем.
Разное
На ввод даются числа через пробел в порядке невозрастания. Если числа одинаковы, то записать их в одну строку. Если нет, то записать на следующей. Последовательность чисел зак анчивается нулем.
Ответ(ы):
Гость:
Var a1,b2,c3:integer;beginreadln(a1,b2,c3);if (a1=b2)and(b2=c3)then writeln(a1++b2++c3)else begin write(a1); writeln(); write(b2);writeln(); write(c3); end; end.
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