На ввод даются числа через пробел в порядке невозрастания. Если числа одинаковы, то записать их в одну строку. Если нет, то записать на следующей. Последовательность чисел зак анчивается нулем.

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На ввод даются числа через пробел в порядке невозрастания. Если числа одинаковы, то записать их в одну строку. Если нет, то записать на следующей. Последовательность чисел зак анчивается нулем.

Автор: Гость