На выполнение домашнего задания ученик затратил 2ч 15мин. При этом задания по русскому языку и математике он выполнял по 40мин, задание по истории -25мин, а остальное время -задания по английскому языку. Сколько времени ушло на...

Математика

На выполнение домашнего задания ученик затратил 2ч 15мин. При этом задания по русскому языку и математике он выполнял по 40мин, задание по истории -25мин, а остальное время -задания по английскому языку. Сколько времени ушло на выполнение домашнего задания по английскому языку?

Автор: Гость