На выполнение домашнего задания ученик затратил 2ч 15мин. При этом задания по русскому языку и математике он выполнял по 40мин, задание по истории -25мин, а остальное время -задания по английскому языку. Сколько времени ушло на...
Математика
На выполнение домашнего задания ученик затратил 2ч 15мин. При этом задания по русскому языку и математике он выполнял по 40мин, задание по истории -25мин, а остальное время -задания по английскому языку. Сколько времени ушло на выполнение домашнего задания по английскому языку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40+40=1:20(рус,матем) вместе 2)1:20+25=1:45(рус,матем,история) 3)2:15-1:45=30(мин) он делал английский язык Ответ:30 мин ученик делал английский язык
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