На выставку привезли 252 картины в большой зал повесили 124 картинки а остальные раз??есили поровну в 4 маленьких залах сколько картин В каждом маленьком зале
Математика
На выставку привезли 252 картины в большой зал повесили 124 картинки а остальные раз??есили поровну в 4 маленьких залах сколько картин В каждом маленьком зале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В малые залы повесили 252 - 124 = 128 картин в каждый малый зал повесили 128 :4 = 32 картины в каждом
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