На выставку привезли 252 картины в большой зал повесили 124 картинки а остальные раз??есили поровну в 4 маленьких залах сколько картин В каждом маленьком зале

Математика

На выставку привезли 252 картины в большой зал повесили 124 картинки а остальные раз??есили поровну в 4 маленьких залах сколько картин В каждом маленьком зале

Автор: Гость