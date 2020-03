На языке С или С++ . Напишите программу, которая получает день и номер месяца и определяет дату сле-дующего дня. Считайте, что год невисокосный (365 дней). Пример: Введите день и месяц: 25 12 Следующий день: 26 де...

Лови int main(int argc, char** argv) { int m, d, err = 0; string month [12] = {"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"} cout << "Day and month: "; cin >> d >> m; if (m < 1 || m > 12 || d < 1) err = 1; if (m==2) { if (d>28) err = 1; if (d==28) { d=1; m=3; } else ++d; } else if ((m==4 || (m==6) || (m==9) || (m==11)) { if (d>30) err = 1; if (d==30) { d=1; ++m; } else ++d; } else { if (d>31) err = 1; if (d==31) { d = 1; ++m; if(m==13) m =1; } else ++d; } if (err==0) { cout << "Next day: " << d << " " month[m-1]; } else cout << "Wrong!!!"; return 0; }