На запасном пути стоят 7 пассажирских и 20 товарных вагонов общей длиной 217 м. Пасса??ирский вагон на 4 м длинее товарного.Опредили длину того и другого вагона
Математика
На запасном пути стоят 7 пассажирских и 20 товарных вагонов общей длиной 217 м. Пасса??ирский вагон на 4 м длинее товарного.Опредили длину того и другого вагона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7*4=28 (м.) 2) 217-28=189 (м.) 3) 189:27=7 (м.) - товарные вагоны 4) 7+4=11 (м.) - пассажирские вагоны Ответ: 11м. пассажирских вагонов и 7м. товарных вагонов.
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