На запасном пути стоят 7 пассажирских и 20 товарных вагонов общей длиной 217 м. Пасса??ирский вагон на 4 м длинее товарного.Опредили длину того и другого вагона

Математика

На запасном пути стоят 7 пассажирских и 20 товарных вагонов общей длиной 217 м. Пасса??ирский вагон на 4 м длинее товарного.Опредили длину того и другого вагона

Автор: Гость