На заправочную станцию привезли 4800 литров топлива.В первый день продали одну четвёртую всего топлива , а во второй день одну шестую . На сколько больше топлива и в какой из двух дней продали на заправочной станции?

Математика

На заправочную станцию привезли 4800 литров топлива.В первый день продали одну четвёртую всего топлива , а во второй день одну шестую . На сколько больше топлива и в какой из двух дней продали на заправочной станции?

Автор: Гость