На заправочную станцию привезли 4800 литров топлива.В первый день продали одну четвёртую всего топлива , а во второй день одну шестую . На сколько больше топлива и в какой из двух дней продали на заправочной станции?
Математика
На заправочную станцию привезли 4800 литров топлива.В первый день продали одну четвёртую всего топлива , а во второй день одну шестую . На сколько больше топлива и в какой из двух дней продали на заправочной станции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: НА 400 ЛИТРОВ БОЛЬШЕ
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