На заработанные деньги мальчик может купить 6 одинаковых по цене дисков с фильмами. Сколько дисков мальчик мог бы купить на эти деньги если бы их цена была в 1.5 раза меньше?в 2 раза больше

Если бы цена дисков была в 1,5 раза меньше,мальчик смог бы купить в 1,5 раза больше дисков 6*1,5=9 дисков А если бы цена была в 2 раза больше,то смог бы купить в 2 раза меньше дисков 6:2=3 диска

Гость: Гость:

д-количество дисков х-цена 1 диска у денег у альчика 6х=у====>6=y/x 1)д*х/1.5=y д=1,5у/x=1,5*6=9 2)д*х*2=у д=у/(x*2)=6/2=3 ответ мальчик мог бы купить 9 дисков на эти деньги если бы их цена была в 1.5 раза меньше мальчик мог бы купить 3 диска на эти деньги если бы их цена была в 2 раза больше