На заседании Президиума ЦК КПСС 28 октября 1956 г. Хрущев говорил: «Это может скоро кончиться, или Надь повернет против нас. Потребует прекращение огня и вывода войск, а затем капитуляции». Что лидер КПСС и СССР понимал под кап...

История
На заседании Президиума ЦК КПСС 28 октября 1956 г. Хрущев говорил: «Это может скоро кончиться, или Надь повернет против нас. Потребует прекращение огня и вывода войск, а затем капитуляции». Что лидер КПСС и СССР понимал под капитуляцией? Оправдались ли опасения Хрущева?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опасения Хрущева полностью оправдались, так все и произошло.  В 1956 году в Будапеште началось восстание против однопартийного режима. Тогда по решению советского руководства в Венгрию вошли части советских войск для подавления восстания. Борьба получилось жесткой: служба безопасности стреляла в людей из автоматов, а горожане «вешали» службу безопасности. Нади удалось договориться о прекращении огня, и вывода советских войск из Венгрии. Это в понимании Хрущева и было капитуляцией, дескать, не надо нам вашей помощи, мы сами справимся со своими проблемами.

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