На завод отправлено 3600 т угля в вагонах, по 60 т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90 т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше
Математика
На завод отправлено 3600 т угля в вагонах, по 60 т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90 т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше
Ответ(ы):
Гость:
3600:60=60 вагонов 3600:90=40 вагонов 60-40=20 вагонов Ответ: потребовалось больше вагонов по 60 тонн в каждой на 20 штук.
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