На заводе до конца месяца предусмотрено выплавить 30120 тонн чугуна 28055 тонн уже вып??авленный сколько еще там чугуна можно выплавить

Математика
На заводе до конца месяца предусмотрено выплавить 30120 тонн чугуна 28055 тонн уже вып??авленный сколько еще там чугуна можно выплавить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30120-28055=? считайте
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