На заводе ,где производят шоколадное молоко ,ёмкость для смешивания молока и шоколада заполняется из крана № 1 молоком за 5 часов, шоколадом из крана № 2 -за 20 часов, а готов ая смесь вытекает из ёмкости зи 8 часов.С...
Разное
На заводе ,где производят шоколадное молоко ,ёмкость для смешивания молока и шоколада заполняется из крана № 1 молоком за 5 часов, шоколадом из крана № 2 -за 20 часов, а готов ая смесь вытекает из ёмкости зи 8 часов.Сколько времени надо чтобы наполнить ёмкость если все 3 крана открыты
Ответ(ы):
Гость:
1/5 ёмкости -- заполнит труба №1 за 1 час 1/20 ёмкости -- заполнит труба №2 за 1 час 1/8 -- вытекает из ёмкости через трубу №3 за 1 час 1) 1/5 + 1/20 = 4/20 + 1/20 = 5/20 = 1/4 `всей ёмкости заполняют обе трубы (№1 и №2) за 1 час. Но три трубы работают одновременно, значит, процесс наполнения ёмкости замедляет труба №3, из который вытекает готовая смесь. 2) 1/4 - 1/8 = 2/8 - 1/8 = 1/8 - на столько будет заполнена ёмкость за 1 ч, если все три трубы работают одновременно За целое (1) принимаем весь объём ёмкости, значит : 3) 1 : 1/8 = 1 * 8 = 8 часов -- ответ.
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