На заводе изготовили 725 станков. Из них 0,6 составляют токарные станки, 0,7 оставшихс?? станков - фрезерные, остальные - шлифовальные. Сколько шлифовальных станков изготовили на заводе?

Математика
На заводе изготовили 725 станков. Из них 0,6 составляют токарные станки, 0,7 оставшихс?? станков - фрезерные, остальные - шлифовальные. Сколько шлифовальных станков изготовили на заводе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 725 *0,6=435 шт ( токарные станки);                                                           2) 725шт - 435шт = 290шт ( фрезерные и шлифовальные станки вместе);   3) 290 * 0,7= 203шт ( фрезерные станки);                                                   4) 290шт - 203шт=87шт(шлифовальные станки).
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