На заводе изготовили 725 станков. Из них 0,6 составляют токарные станки, 0,7 оставшихс?? станков - фрезерные, остальные - шлифовальные. Сколько шлифовальных станков изготовили на заводе?

Математика

На заводе изготовили 725 станков. Из них 0,6 составляют токарные станки, 0,7 оставшихс?? станков - фрезерные, остальные - шлифовальные. Сколько шлифовальных станков изготовили на заводе?

Автор: Гость