На заводе изготовили 725 станков. Из них 0,6 составляют токарные станки, 0,7 оставшихс?? станков - фрезерные, остальные - шлифовальные. Сколько шлифовальных станков изготовили на заводе?
Математика
На заводе изготовили 725 станков. Из них 0,6 составляют токарные станки, 0,7 оставшихс?? станков - фрезерные, остальные - шлифовальные. Сколько шлифовальных станков изготовили на заводе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 725 *0,6=435 шт ( токарные станки); 2) 725шт - 435шт = 290шт ( фрезерные и шлифовальные станки вместе); 3) 290 * 0,7= 203шт ( фрезерные станки); 4) 290шт - 203шт=87шт(шлифовальные станки).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Используй формулу сокращенного умножения, упростите выражение (2x+3)(4x^2-6x+9) и найдите его значение при x=0,25
Математика
Английский язык
Some songs are recorded live at concerts.usually bands record their songs in recording studios. paula works in a recording studio.she is a producer...