На завтра прошу. Устное сообщение подвиги "промитея"

За греческой мифологией боги жили на горе Олимп, занимались своими делами и не обращали особого внимания на людей, которые жили в тьме и холоде и не имели надежды на будущее. Единый небожитель, который пожалел людей, был титан Прометей. Он дал им надежду на будущее, а чтобы люди не мерзли во тьме, украл у богов огонь и подарил его этим слабым созданиям. Зевс ненавидел титанов, боялся их грозной силы, и хотя Прометей в свое время помог Зевсу в борьбе с титанами, могущественный громовержец, казалось, только и ждал возможности, чтобы расправиться с героем. Коварный Зевс предъявил обвинение Прометея в измене и приказал приковать его к высочайшей горной скале. Чтобы принудить бессмертного героя страдать, громовержец послал гигантского орла, который острыми когтями и крепким клювом разрывал печень Прометея днем, а ночью раны заживали. С первым лучом солнца начинали новые мучения гордого титана. Такой ужас должен был длиться вечно, ведь Прометей был бессмертный. Зевс наказывал Прометея еще и за то, что титан знал имя человека, который в свое время снимет громовержца из Олимпа, но не хотел сказать, как отвернуть от него эту злую судьбу. Не раз уговаривали Прометея покориться грозной силе Зевса и вещий старец Океан, и волшебные океаниды, и посланец богов Гермес, и титаны, которые наконец признали власть Зевса, и богиня Демида. Но титан готов был терпеть ужасные страдания, износить вековечную тьму, но ничто не могло сломить его гордый дух. Прометей не покорился Зевсу, обнаруживал величие духа, мужественно терпел все, что принесла ему судьба. И только тогда, как остался сам на скале, с его груди вырвался стон сетования. Он обратился к ветру, к буре и морским волнам, к земле и солнцу, которые были свидетелями его страданий. Прометей предусматривал свою судьбу, знал, что на него ждет, и все-таки дал божественный огонь людям, научил им добывать и обрабатывать металл, укротил диких быков и показал людям, как пользоваться их силой, выстроил первый корабль и научил пользоваться парусом, открыл силу лекарства, научил счету, чтению и письму. Все дары Прометея сделали людей сильными, уверенными в себе, облегчили горе, подняли их дух. Боги уже не имели полной власти над смертными, которые иногда бросали вызов и самым олимпийцам. Прометей дал людям знание и надежду совсем не потому, что хотел досадить Зевсу. Все это он сделал ради людей, чтобы они могли самые защититься от вражеских сил природы, которую олицетворяли в себе боги-олимпийцы.