На земельном участке площадью 204а выращивают картофель и капусту, причём площадь ??анятая под картофель, в 5 раз больше площади занятой капустой. определите площади занятые каждой из этих культур. Решите уравнением

Математика
На земельном участке площадью 204а выращивают картофель и капусту, причём площадь ??анятая под картофель, в 5 раз больше площади занятой капустой. определите площади занятые каждой из этих культур. Решите уравнением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+х=204 6х=204 х=204:6 х=34 а площадь капусты 34*5=170 а площадь картофеля Ответ: 34,170
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