На земельном участке площадью 204а выращивают картофель и капусту, причём площадь ??анятая под картофель, в 5 раз больше площади занятой капустой. определите площади занятые каждой из этих культур. Решите уравнением

Математика

На земельном участке площадью 204а выращивают картофель и капусту, причём площадь ??анятая под картофель, в 5 раз больше площади занятой капустой. определите площади занятые каждой из этих культур. Решите уравнением

Автор: Гость