На земле стоит ведро массой 6 кг. Чему равны вес ведра и действующая на ведро сила тяжести ? К какому телу приложена сила веса ? Помогите составить условие

Физика

На земле стоит ведро массой 6 кг. Чему равны вес ведра и действующая на ведро сила тяжести ? К какому телу приложена сила веса ? Помогите составить условие

Автор: Гость