На земле стоит ведро массой 6 кг. Чему равны вес ведра и действующая на ведро сила тяжести ? К какому телу приложена сила веса ? Помогите составить условие
Физика
На земле стоит ведро массой 6 кг. Чему равны вес ведра и действующая на ведро сила тяжести ? К какому телу приложена сила веса ? Помогите составить условие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=6кг P=? Fт=? По 3 закону ньютона N=mg P=N
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