На зиму заготовили 57л томатного и 84л яблочного сока в одинаковых банках. Яблочного сок было на 9 банок больше, чем томатного. Сколько банок яблочног о исколько банок томатного сока было заготовлено?
На зиму заготовили 57л томатного и 84л яблочного сока в одинаковых банках. Яблочного сок было на 9 банок больше, чем томатного. Сколько банок яблочног о исколько банок томатного сока было заготовлено?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 84-57= на 27 литров больше яблочного 2) 27:9=3 литра в 1 банке 3) 57:3= 19 банок томатного сока 4) 84:3= 28 банок яблочного сока