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набери множители каждое из чисел 48 72
набери множители каждое из чисел 48 72
Ответ(ы):
Ответил Гость:
48=2*2*2*2*3 72=2*2*2*3*3
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