Наблюдатель стоит на расстоянии 200 м от высокой горы.Через какой промежуток време??и он услышит эхо произнесённого слова?скорость звука 340м/с

Физика

Наблюдатель стоит на расстоянии 200 м от высокой горы.Через какой промежуток време??и он услышит эхо произнесённого слова?скорость звука 340м/с

Автор: Гость