Наблюдатель стоит на расстоянии 200 м от высокой горы.Через какой промежуток време??и он услышит эхо произнесённого слова?скорость звука 340м/с
Физика
Наблюдатель стоит на расстоянии 200 м от высокой горы.Через какой промежуток време??и он услышит эхо произнесённого слова?скорость звука 340м/с
Ответ(ы):
Гость:
Расстояние 200+200=400 м звук сможет преодолеть за t=S/v=400/340=1,18 c
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