Набор чертежных инструментов стоит 80 рублей. Какое наибольшее число таких наборо?? можно будет купить на 625 рублей после понижения цены на 13%?
Математика
Набор чертежных инструментов стоит 80 рублей. Какое наибольшее число таких наборо?? можно будет купить на 625 рублей после понижения цены на 13%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После понижения цены на 13% набор будет стоить: 80 - 80*0,13 = 69,6 руб. Тогда на 625 рублей можно будет купить: 625/69,6 = 8, 98 наборов, взяв целую часть, получим 8 наборов.
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