Набор чертежных инструментов стоит 80 рублей. Какое наибольшее число таких наборо?? можно будет купить на 625 рублей после понижения цены на 13%?

Гость: Гость:

После понижения цены на 13% набор будет стоить: 80 - 80*0,13 = 69,6 руб. Тогда на 625 рублей можно будет купить: 625/69,6 = 8, 98 наборов, взяв целую часть, получим 8 наборов.