Національний український одяг. Помогите написать небольшой текст про украинскую национальную одежду!

Костюм украинцев, используется с древних времён и до наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, особенно в Карпатах. Подразделяется в зависимости от пола (мужской и женский), возраста (младенческий, детский, подростковый, предсвадебного периода, взрослый и старческий) и нарядности (повседневный, нарядный, для больших праздников и свадебный).Народный украинский костюм, как мужской, так и женский, отличается большим раз­нообразием. Общими характерными его чертами являются простота форм, стройность силуэта, богатст­во отделки, насыщенный колорит